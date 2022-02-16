"Газпром нефть" нарастила реализацию битума в 2021 году до рекордных 3,1 млн тонн

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Оператор битумного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть - Битумные материалы" - по итогам 2021 года увеличил объем реализации битумных материалов на 9% - до 3,1 млн тонн, установив новый рекорд, говорится в сообщении компании. При этом реализация полимерно-битумных вяжущих, предназначенных для строительства автомагистралей и взлетно-посадочных полос, выросла еще сильнее - на 27,5%, до 423 тыс. тонн.

"В 2021 году объем реализации наших битумных материалов перешагнул историческую отметку в 3 млн тонн. Достижение этой стратегической цели было обеспечено за счет увеличения выпуска наукоемкой битумной продукции - полимерно-битумных вяжущих и битумопроизводных продуктов, которые широко применяются в дорожной отрасли и гражданском строительстве", - сказал генеральный директор "Газпромнефть - Битумные материалы" Дмитрий Орлов, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что сейчас компания входит в десятку крупнейших производителей битумов в мире. "Планируем дальнейшее укрепление своих позиций на российском рынке и за рубежом за счет реализации новых технологических проектов по производству битумных материалов", - добавил Орлов.

Сейчас "Газпром нефть" совокупно производит около 300 видов битумной продукции на Московском и Омском НПЗ, Рязанском заводе битумных материалов, а также предприятии "Нова-Брит" в Смоленской области и битумном терминале в Ростовской области. Битумные материалы компания поставляет во все российские регионы, а международная география поставок в 2021 году была расширена до 66 стран мира.

Крупнейшими инфраструктурными проектами, в которых применяли битумы "Газпром нефти", стали московская Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) и скоростная магистраль М-12 (Москва - Нижний Новгород - Казань). В 2021 году обеспечены поставки битумных материалов для строительства и модернизации взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, мест стоянки самолетов и перронов 20 аэропортов в Москве, Владивостоке, Краснодаре, Уфе и других российских регионах.