Эксперт предложил банкам РФ ввести для бизнеса аккредитивы с медиативной оговоркой

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Введение российскими банками аккредитивов с медиативной оговоркой позволит сократить количество судебных дел между предпринимателями-контрагентами. Такое мнение высказал в среду вице-президент Ассоциации юристов в сфере регистрации, ликвидации, банкротства и судебного представительства, председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов.

Под аккредитивом подразумевается специальный счет в банке, на котором можно зарезервировать денежные средства при проведении сделок по продаже товаров, предоставлении услуг. При полном соблюдении обеими сторонами оговоренных в контракте условий, банк выплачивает необходимую сумму на счет получателя.

"Мы общались много с представителями Сбербанка. Я думаю, что Сбербанк будет, скорее всего, одним из лидеров в этом направлении, предлагая расчет через аккредитив с медиативной оговоркой: в случае если что-то пошло не так, можно было бы быстро отрегулировать все разногласия в виде медиативного соглашения и спокойно завершить сделку. Предлагаю и другим банкам поучаствовать в этой процедуре", - сказал Кузнецов на конференции "Малый и средний бизнес в малых городах. Реальность и перспективы" в рамках выездного заседания "Ильинского предпринимательского клуба".

По его словам, такой механизм "поможет уменьшить количество судебной напряженности между предпринимателями" и даст банкам дополнительный заработок.