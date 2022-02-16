Банк России намерен бороться с недобросовестной рекламой низких кредитных ставок

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Банк России совместно с ФАС намерен пресекать рекламу банковских кредитов с неправдоподобно низкими ставками, вводящую потребителей в заблуждение. Об этом заявил руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, выступая на президиуме Совета Ассоциации банков России.

"Есть проблема - это недобросовестная реклама. Есть рекламные объявления про кредиты под 3-4%, которые много и широко везде публично видны, но все понимают, что таких кредитных ставок не бывает. Там мелких шрифтом написано, что такие ставки возможны при выполнении ряда условий: страховки, оборота по счету и т.д. Но этот мелкий шрифт никто не видит, это вводит людей в заблуждение", - сказал он.

Мамута отметил, что Банк России сейчас вместе с ФАС вырабатывает позицию по данному вопросу.

"Есть несколько решений: все писать крупным шрифтом или обязательно указывать рядом ставку с дополнительными условиями и без нее и т. д. Я думаю, мы позицию в ближайшее время озвучим, потому что подобного рода практика принимается обществом крайне негативно, очевидно, что это злоупотребление информацией. В закон о потребкредите эту историю мы должны зафиксировать", - сказал он.