Калужская область с 1 июля применит автоматизированную упрощенную систему налогообложения

КАЛУГА, 16 февраля. /ТАСС/. Пилотный проект по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей начнут внедрять в Калужской области с 1 июля 2022 года. Это позволит освободить налогоплательщиков от необходимости сдачи практически всей отчетности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша по итогам встречи в Москве с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

"С 1 июля 2022 года регион вступает в "пилот" по внедрению автоматизированной системы налогообложения. Это позволит освободить налогоплательщиков от необходимости сдачи практически всей отчетности в инспекцию и фонды", - написал Шапша.

Губернатор отметил, что в Калужской области уже реализуется ряд пилотных проектов, в том числе внедрен специальный налоговый режим для самозанятых, платформа поставки данных ФНС. "Число самозанятых за два года выросло более чем в четыре раза и сейчас составляет более 30 тыс., за 2021 год налог на профессиональный доход принес бюджету более 154 млн рублей", - добавил он.

Госдума 16 февраля приняла в третьем чтении закон о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Предлагается провести до 2027 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан эксперимент по введению специального налогового режима. Им смогут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, годовой доход которых не превышает 60 млн рублей, с численностью наемных работников до пяти человек.

Налогоплательщики, изъявившие желание перейти на применение нового налогового режима, через личный кабинет налогоплательщика уведомляют налоговый орган о таком переходе с указанием выбранного объекта налогообложения ("доходы" или "доходы, уменьшенные на величину расходов"). Налоговым периодом признается календарный месяц.