Туристические поезда в Крым запустят с 3 марта

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Программа железнодорожных недельных туров в Крым начнется 3 марта, она будет посвящена истории выхода России к южным морям, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании - оператора перевозок "Гранд сервис экспресс".

"Отправление еженедельно по четвергам из Москвы в период с 3 марта по 19 мая 2022 года. <...> Это поистине уникальное путешествие, в ходе которого туристов ждет возможность получить яркие незабываемые эмоции от посещения исторических достопримечательностей, дегустации блюд национальной кухни и потрясающих вин, созерцания природных богатств и морских пейзажей, а также насыщенная экскурсионная программа. Путешествуя по маршруту Москва - Воронеж - Тамань - Севастополь - Евпатория - Симферополь - Феодосия - Керчь - Ростов-на-Дону - Москва, туристы проходят по основным вехам исторического пути выхода России к южным морям", - говорится в предоставленных агентству материалах.

Уточняется, что продолжительность тура - семь дней. Присоединиться к туру можно будет не только в Москве, но также в Воронеже и Ростове-на-Дону.

За неделю участники поездки узнают о закладке первых русских морских кораблей на верфях Воронежа, присоединении Крыма к Российской империи при Екатерине Великой, создании мощной базы Черноморского флота, обороне Крыма в Великой Отечественной войне, строительстве грандиозного сооружения современной эпохи - Крымского моста. Кроме того, запланированы и другие элементы программы - так, на Тамани пассажиры отправятся на винзавод и продегустируют вина одного из ведущих российских производителей, побывают на рассекреченной и превращенной в музей базе подлодок внутри горы в Балаклаве, увидят шоу кружащихся дервишей в Евпатории.

В 2021 году сообщалось, что власти Крыма и компания "Гранд сервис экспресс" планируют в 2021 году разработать и запустить железнодорожные туры на полуостров.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто в декабре 2019 года. Самый протяженный маршрут поездов дальнего следования "Таврии" компании "Гранд сервис экспресс" - между Омском и Симферополем (4 236 км), всего открыто несколько маршрутов, которые связывают Крым с другими регионами РФ. За два года работы поездами "Таврия" (без учета пригородных поездов) по всем маршрутам перевезено свыше 3 млн пассажиров, по Крымскому мосту проследовало свыше 6,5 тыс. поездов дальнего следования "Таврия".