Бесплатный курс от ведущих архитекторов начался на платформе экосистемы "Города"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Бесплатная образовательная онлайн-программа для молодых архитекторов и урбанистов от ведущих специалистов стартовала в среду на платформе экосистемы "Города". Курс продлится до 16 апреля, по его итогам будут реализованы пять лучших проектов благоустройства в различных регионах России, сообщила пресс-служба проекта.

"Программа курса состоит из нескольких блоков по направлениям hard и soft skills. Эксперты расскажут, как начать работать с территорией и заказчиком, сформировать стратегию развития территории и концепцию будущего проекта", - говорится в сообщении.

Курс включает 20 лекций, которые будут выходить два раза в неделю. Слушатели будут рассматривать реальные кейсы и смогут подготовиться к очным воркшопам в регионах. Пять лучших проектов, разработанных финалистами, будут реализованы до 2026 года и станут частью новой комфортной городской среды в Липецкой, Тульской, Нижегородской, Архангельской областях и в Пермском крае.

Спикерами курса, в частности, выступят сооснователь архитектурной студии Orchestra design Эдуард Моро, архитектор, руководитель отдела развития и спецпроектов объединения "Манеж" Петр Толпин, ведущий специалист Research and Design по благоустройству ПИК Александр Горохов, архитектор, преподаватель РАНХиГС Андрей Киселев.

"Новый подход в архитектуре подразумевает, что различные сферы и уровни жизни переплетаются во имя реализации какой-то идеи. Первый шаг к новому подходу - это попытка сформулировать цель проекта, чего мы хотим достигнуть. Я покажу несколько примеров, мне бы хотелось, чтобы студенты перестали мыслить узко, а максимально широко взглянули бы на свою работу", - приводятся в сообщении слова Моро.

На образовательной программе уже зарегистрировалось более 500 молодых архитекторов. Организаторы проекта - Роскультцентр и компания "Культура потребления". Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.