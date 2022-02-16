ЦБ задумался над оповещением клиентов финорганизаций о купленных финансовых продуктах

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Оповещение клиентов финансовых организаций о приобретенных продуктах и праве отказаться от них в течение 14 дней после покупки могло бы помочь в работе с навязыванием продуктов и услуг, считает руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Такое мнение он огласил в ходе заседания президиума совета Ассоциации банков России.

"Проблемы навязывания одна из нерешенных на сегодняшний день проблем, если мы смотрим на жалобы. У нас жалобы на навязывание в прошлом году выросли примерно на 15% по сравнению с 2020 годом. <…> Поэтому мы поддерживаем, и я благодарен ассоциации (Ассоциация банков России - прим. ТАСС) за инициативу повысить эффективность периода охлаждения, в том числе через направление человеку уведомлений на следующий день, например, после того как он эти услуги купил", - сказал Мамута. Он отметил, что в уведомлении также можно указать, что клиент имеет право отказаться от приобретенных услуг или продуктов в течение 14 дней после их покупки.

Закон о 14-дневном сроке, в течение которого заемщик вправе отказаться от любых дополнительных платных услуг по кредитам и займам, вступил в силу с 30 декабря 2021 года. Заемщики получили право потребовать вернуть деньги за любые услуги, привязанные к кредитам и займам, в течение 14 календарных дней после оформления договора. Ранее такой период охлаждения действовал только для добровольных страховок.