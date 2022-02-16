Эксперт: более 70% споров бизнеса и власти в Москве можно решить в режиме медиации

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Свыше 70% споров между представителями бизнеса и органов власти в Москве могут быть решены в режиме медиации. Такое мнение высказал в среду начальник управления по обеспечению деятельности Штаба по защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности Москвы, эксперт Изборского клуба Анатолий Мальцан.

"С нашей точки зрения, более 70% споров предпринимателей с органами власти могут быть решены и более эффективно решены в режиме медиации", - сказал он на конференции "Малый и средний бизнес в малых городах. Реальность и перспективы" в рамках выездного заседания "Ильинского предпринимательского клуба".

По его словам, сейчас же "судятся во всех инстанциях" из-за того, что на региональном уровне не прописаны соответствующие процедуры, не введена их обязательность, существуют "реальные или мнимые страхи" представителей органов власти.

"Это приводит к огромным издержкам и для органов власти, и для бизнеса", - заключил Мальцан.