WSJ: Google снизит возможности для отслеживания действий пользователей на смартфонах

ТАСС, 16 февраля. Компания Google хочет внести изменения в программное обеспечение своей операционной системы Android, в результате чего снизится возможность для отслеживания действий пользователей в приложениях на смартфонах. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее информации, Google планирует разработать замену буквенно-цифровым идентификаторам, которые некоторые приложения используют для сбора информации о пользователях и обмена ей в рекламных целях, что и позволит минимизировать возможности для отслеживания. Отмечается, что реализация данного решения займет продолжительное время: текущее программное обеспечение будет поддерживаться по крайней мере два года, в то время как компания будет работать над обновлениями.

Google анонсировала изменения в контексте активного внимания регулирующих органов в Европе к законности некоторых видов рекламы. Приложения для смартфонов, используют определенный набор букв и цифр, привязанных к отдельному устройству, что позволяет компаниям делать выводы об интересах пользователей на основе их поведения в интернете. Полученные данные рекламодатели используют в своих целях, что и вызывает недовольство европейских регуляторов.

В прошлом году Apple на своей ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2021 представила несколько обновлений, обеспечивающих конфиденциальность данных пользователя. Например, функция для электронной почты Mail Privacy Protection запрещает отслеживающим инструментам (трекерам) узнать локацию или IP-адрес. Также она скрывает информацию о том, открыл ли пользователь письмо и когда это сделал.