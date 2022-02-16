Власти Хакасии направят 220 млн рублей на строительство дороги Абакан - Бийск

ТАСС, 16 февраля. Власти Хакасии в 2022 году планируют направить 220 млн рублей на строительство и реконструкцию республиканской части автодороги Абакан - Бийск (Алтайский край). Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов во время эфира в соцсетях в среду.

На сегодняшний день добраться автотранспортом от Абакана до Бийска можно лишь по автомобильным дорогам через Красноярский край. Длина пути составляет 1,1 тыс. км. Строительство прямой автодороги позволит сократить маршрут до 430 км.

"В этом году у нас запланировано в целом более 220 млн рублей. Причем у нас как и реконструкция планируется, так и строительство нового участка. Мы поступательно в сторону Кемерово (часть дороги пройдет через Кузбасс - прим. ТАСС) движемся. Я надеюсь, в ближайшие годы нам удастся этот проект в жизнь воплотить", - сообщил Коновалов, добавив, что на это привлекаются в том числе и федеральные средства.

Коновалов отметил, что большой объем работ должен пройти в Кемеровской области. В среду председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС) Геннадий Гусельников сообщил журналистам, что строительство кузбасской части автодороги начнется в 2025 году. Сметная стоимость участка - около 30 млрд рублей.

Ранее Коновалов сообщал, что общая стоимость создания транспортного коридора составляет 74 млрд рублей. Проект включен в комплексный план по расширению магистральной инфраструктуры России и комплексный инвестиционный проект "Енисейской Сибири".

КИП "Енисейская Сибирь", объединяющий проекты Красноярского края, Хакасии и Тувы, был инициирован в конце 2017 года. Он получил поддержку президента РФ Владимира Путина.