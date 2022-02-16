Уровень регистрируемой безработицы в Тульской области снизился за год почти в пять раз

ТУЛА, 16 февраля. /ТАСС/. Около 3,2 тыс. человек зарегистрированы в Тульской области в качестве безработных, уровень безработицы в феврале в регионе составил 0,41%, что в 5,1 раза меньше, чем было в феврале 2021 года. Это связано в том числе с увеличением числа вакансий на предприятиях и внедрением социальных контрактов, сообщила в среду пресс-служба облправительства по итогам совещания у губернатора Алексея Дюмина.

"В феврале прошлого года уровень регистрируемой безработицы достиг максимального значения - 2,12%, а затем начал снижаться. Сейчас численность занятых в Тульской области составляет 767,1 тыс. человек, что на 3,7 тыс. выше, чем до пандемии. Численность зарегистрированных безработных - 3,2 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы в феврале - 0,41%. С конца 2020 года число вакансий выросло в 1,4 раза", - говорится в сообщении.

На ситуацию на рынке труда также повлияло внедрение социальных контрактов, в 2021 году их было заключено около 1,9 тыс., помощь получили более 5,9 тыс. жителей области и членов их семей. "Размер социального пособия зависел от вида контракта. Например, при открытии собственного дела предоставлялось пособие от 100 тыс. до 250 тыс. рублей. Начинающие предприниматели проходили обучение в Центре поддержки предпринимательства", - отметили в пресс-службе.

Сумма финансирования программы соцконтрактов в прошлом году составила 153,7 млн рублей, в том числе 112,2 млн - из федерального бюджета. В 2022 году предусмотрено 321,1 млн рублей, что позволит заключить более 2,8 тыс. социальных контрактов и охватить помощью не менее 6,8 тыс. человек. "Социальные контракты - это действенный и востребованный людьми вид помощи. При их заключении важно и впредь основной упор делать на трудоустройство и открытие собственного дела", - приводит пресс-служба слова Дюмина.