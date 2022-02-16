Бензин в России за неделю в среднем подорожал на 2 копейки

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 7 по 13 февраля 2022 года выросли на 2 коп. и составили 50,88 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 2 коп., до 47,58 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 2 коп. - до 51,6 руб. за литр, Аи-98 - на 3 коп., до 59,93 руб. за литр.

Дизельное топливо увеличилось в цене на 16 коп. - до 54,78 руб. за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин отмечен в 26 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Еврейской автономной области - на 0,5%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 8 субъектах РФ. Более всего он подешевел в Челябинской области - на 0,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 46,49 до 49,39 руб., марки Аи-95 - от 51,30 до 57,19 руб., марки Аи-98 - от 58,89 до 63,59 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 45,90 до 48,23 руб., марки Аи-95 - от 50,30 до 53,69 руб., марки Аи-98 - от 59,70 до 61,90 руб. за литр.

Объем производства бензина в РФ с 7 по 13 февраля вырос на 2,4% по сравнению с предыдущей неделей - до 827,5 тыс. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 1,9% и составило 1 млн 626,1 тыс. тонн.