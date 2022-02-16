Промышленные производители России в январе повысили цены на свои товары на 0,1%

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в январе 2022 года, по предварительным данным, выросли на 0,1% к декабрю 2021 года, говорится в материалах Росстата.

Так, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены на концентраты медные - на 13,6%, графит природный - на 12,2%, газ горючий природный сжиженный и регазифицированный - на 11,4%, концентраты сурьмяные - на 10,9%, концентрат железорудный - на 10,6%. При этом снизились цены на янтарь - на 35,3%, руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенных в другие группировки - на 29%, бентониты (глины бентонитовые) - на 15,3% и концентраты никелевые - на 12,3%.

В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды химических веществ и химических продуктов: аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу, кроме лизина и глутаминовой кислоты - на 26,3%, средства отделочные; средства для ускорения крашения или фиксации красителей и аналогичные продукты - на 24,2%, серу техническую газовую - на 19,5%, гидроксид натрия (соду каустическую) - на 15,7%, стирол - на 15,5%, герметики - на 15,3%, кислоту серную - на 12,6%, эфиры простые, пероксиды органические, эпоксиды, ацетали и полуацетали и их производные - на 11,6%, волокна искусственные - на 11,3%. При этом цены на соединения с кетоновой функциональной группой и хиноновой функциональной группой снизились на 16,4%, масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы и аналогичные продукты - на 13,9%, соли неорганических кислот или пероксикислот прочие - на 12,5%.

В производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов стали выше цены на автомобили - тягачи седельные для полуприцепов - на 14%, автокраны - на 9,3%, средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки - на 8%, двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств - на 7%, средства автотранспортные грузовые на 6,8%, прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадрициклам - на 6,3%.

В производстве напитков стали выше цены на солод на 12,1%, напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) и прочие, смеси из напитков, содержащих алкоголь - на 4,8%, пиво, кроме отходов пивоварения - на 4,4%, напитки безалкогольные прочие - на 3,3%.

Кроме того, в производстве металлургической продукции отмечено снижение цен на услуги по производству изделий из драгоценных металлов отдельные, выполняемые субподрядчиком - на 18,4%, прокат листовой холоднокатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм - на 13,9% и ферросиликомарганец - на 10,3%.