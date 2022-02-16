МЭР привлекло регионы России к разработке социальной таксономии

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Региональные власти привлекли к разработке проекта социальной таксономии, сообщила начальник отдела развития финансовых рынков Минэкономразвития России Евгения Зинченко на конференции "ESG-корпоративная социальная ответственность".

"Документ в настоящее время мы разрабатываем, уже дважды мы обсудили с представителями сообщества, подключили регионы к этой работе, потому что именно опыт регионов очень важен при разработке этого документа", - отметила Зинченко.

По ее словам, социальную таксономию, в отличие от зеленой, разрабатывать проще, так как уже есть опыт, на который можно опереться.

"Надеемся, что в этом году данный документ мы внесем уже в правительство и, возможно, до конца года уже начнем работать по российским стандартам социальных финансов", - добавила эксперт.

Как сообщалось, ведомство перешло к работе над классификацией социальных проектов сразу после разработки зеленой таксономии. Предполагается, что в нее войдут инвестиционные проекты в здравоохранении, образовании, предпринимательстве, спорте и культуре.

В начале февраля глава МЭР Максим Решетников сообщал, что министерство планирует завершить разработку таксономии социальных проектов через несколько месяцев. Работа ведется совместно с ведущими российскими деловыми объединениями.