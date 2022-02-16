Узбекистан намерен привлечь за рубежом $500 млн на развитие животноводства

ТАШКЕНТ, 16 февраля. /ТАСС/. Узбекистан в этом году намерен привлечь в международных финансовых институтах 500 млн долларов для развития животноводства в стране. Соответствующее поручение на совещании в среду дал президент республики Шавкат Мирзиёев.

"Ответственным лицам поручено привлечь в этом году 500 млн долларов от международных финансовых институтов и направить эти средства на проекты по развитию животноводства", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

В этом году в отрасли запланировано реализовать 123 крупных проекта. "Глава государства подчеркнул, что наряду со своевременным запуском проектов необходимо искать дополнительные возможности и расширять площади под кормовые культуры. В частности, в каждом кластере можно организовать животноводческий комплекс не менее чем на 500 голов, организовав на отдельных участках севооборот", - указано в сообщении. Отмечалось, что на поддержку таких проектов направят 120 млн долларов в виде кредитных средств, субсидий, таможенных и налоговых льгот.

Как сообщили в аппарате президента, на совещании определено, что с текущего года будут предоставляться льготные кредиты для закупки племенного скота, переработки молока, мяса и шерсти, создания кормовых цехов. "Эти кредиты будут выделяться населению в размере до 50 млн сумов (более 4,6 тыс. долларов) и без залогового обеспечения по рекомендации помощников глав местных администраций <...>, - указали в пресс-службе. - Поручено также начать раздачу населению 350 тыс. овец и коз на основе кооперации, направить на это 100 млн долларов".

Глава государства отметил, что в текущем году можно обеспечить занятость не менее 300 тыс. человек в животноводстве, 150 тыс. человек - в овцеводстве и козоводстве, 1,2 млн человек - в шелководстве.