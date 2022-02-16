Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,28-1,77%

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду продолжил расти. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи вырос на 1,28% - до 3646,41 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,77%, до 1524,51 пункта.

Доллар по состоянию на 19:40 мск снизился на 0,21%, - до 75,15 рубля, евро - на 0,01%, до 85,49 рубля.

"Поддержку рублевым активам оказали признаки снижения эскалации вокруг украинской проблематики и возвращение к росту нефтяных цен. При этом повышательное движение на нашем рынке сохранилось даже после ухудшения внешнерыночных настроений во второй половине дня. Данные по розничным продажам в США за январь, опубликованные сегодня, оказались заметно лучше прогноза", - поясняет инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день вырос на 2,49% и торгуется в районе $95,6 за баррель.

Корпоративный сектор

В лидерах спроса оказались акции "Распадской" (+8,3%). "Акции "Распадской", которые по итогам следующих 12 месяцев могут принести своим держателям более 30% в виде дивидендов, обновляют исторические максимумы, преодолев круглый уровень 500 рублей", - отмечает инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Станислав Клещев.

"Лучше рынка сегодня также выглядел сектор горной добычи и металлургии. На фоне высоких цен на сырье раллируют бумаги "Русала" (+2,7%) и угледобытчиков", - добавляет главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

Рост также продемонстрировали акции АФК "Система" (+3,9), "Магнита" (+2,8), X5 Retail Group (+3,3) и НМТП (+0,16).

Хуже рынка торговались бумаги ММК (-1,69%) и VK (-1,65%).

Рынок завтра

В четверг, 17 февраля, вероятно сохранение умеренно позитивной динамики на российском рынке в том случае, если не последует нового витка геополитической напряженности или глобального снижения аппетита к риску. Завтра инвесторы обратят внимание на ежемесячный отчет ЕЦБ, данные по строительному сектору США и недельный отчет по числу заявок американцев на пособия по безработице. В рамках сезона отчетностей среди крупных компаний квартальные результаты завтра объявят Walmart, Nestle и Alibaba, отмечает Бахтин.

По оценкам "БКС мир инвестиций", 17 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3575-3700 пунктов, прогнозный диапазон курса доллара - 74,8-76 рублей.

Целевые диапазоны закрытия четверга "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи - 3580-3720 пунктов, для курсов доллара и евро - 74,35-77,05 рубля и 84,75-86,9 рубля соответственно.