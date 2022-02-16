Два новых поезда "Ласточка" поступили в Калининградскую область

ТАСС, 16 февраля. Два новых скоростных поезда "Ласточка" поставлены в Калининградскую область для работы на приморских направлениях. Об этом ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) сообщило в своем официальном канале в Telegram.

"Поставили две новых "Ласточки" в Калининградскую область. Сейчас они проходят обкатку, по завершении которой будут ходить на приморских направлениях. В ближайшее время парк "Ласточек" в Калининграде пополнит еще один поезд - 11-й по счету", - говорится в сообщении.

Первые поезда "Ласточка" прибыли в Калининградскую область перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Они начали курсировать на Калининградской железной дороге (КЖД, входит в РЖД) в июне 2018 года. "Ласточка" - скоростной электропоезд повышенной комфортности, разработанный германской компанией Siemens. Электропоезд может развивать скорость до 160 км/ч. При дальних перевозках они позволяют сокращать время в пути почти в два раза.

В сообщении РЖД отмечается, что компания обновляет парк пригородных поездов и в других регионах страны. В 2021 году 30 новых составов (18 "Орланов", 8 электропоездов ЭП3Д и 4 "Ласточки") начали курсировать в 13 субъектах РФ: в Ивановской, Архангельской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Тверской и Московской областях, в Москве, Республиках Карелия и Башкортостан, а также в Красноярском, Хабаровском и Приморском краях.