В Хорватии на реализацию мер по сдерживанию цен на энергоресурсы направят €640 млн

ЗАГРЕБ, 16 февраля. /ТАСС/. Правительство Хорватии планирует выделить на реализацию пакета мер, направленных на сдерживание цен на энергоресурсы, 4,8 млрд кун (порядка €640 млн). Об этом сообщил в среду премьер-министр страны Андрей Пленкович в ходе объявления данного пакета мер.

"Пакет [мер], который мы представляем, оценивается в 4,8 млрд кун. Данный пакет разработан структурно, он является своевременным, качественно подготовленным и всеобъемлющим, - отметил Пленкович. - Он распространяется на домохозяйства, предприятия и сельхозпроизводителей, [пакет мер] универсален, поскольку ориентирован на всех потребителей".

По словам главы кабмина, реализация мер стартует с 1 апреля. Правительство Хорватии с помощью мер государственного регулирования рассчитывает удержать подорожание электроэнергии на уровне 9,6%, а газа - до 20%.

В соответствии с объявленными мерами правительство будет доплачивать домашним хозяйствам, использующим газ, по 10 лип (0,1 куны - €0,012) за 1 кВт.ч. Малый и средний бизнес с общим объемом расходуемой электроэнергии на уровне 10 ГВт ч в год могут рассчитывать на доплату 15 лип (0,15 куны - €0,018) за 1 кВт.ч.

Одновременно объявлено о готовности правительства к снижению налога на добавленную стоимость (НДС) на газ при выработке тепловой электроэнергии почти в два раза - с 25% до 13%. В целом НДС на "голубое топливо" в Хорватии в период с 1 апреля текущего года до 31 марта 2023 года уменьшится с 25% до 5%. НДС на иные средства отопления, в том числе на дрова, также уменьшат в два раза - до 13%.

Кроме того, в правительстве приняли решение снизить НДС на продукты питания первой необходимости и удобрения для сельхозпроизводителей. Он составит не более 5%.