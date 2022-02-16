В Дагестане планируют передать в аренду более 16 тыс. км региональных сетей "Газпрому"

МАХАЧКАЛА, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют заключить договора на передачу в аренду компании "Газпром газораспределение Дагестана" более 16 тыс. км региональных газораспределительных сетей. Таким образом, в бюджет региона могут поступить дополнительные средства, сообщил в среду ТАСС врио министра по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан Заур Эминов.

"По итогам последней инвентаризации на конец 2021 года мы выявили около 16 тыс. км газораспределительных сетей, находящихся на территории республики. Из этой суммы в прошлом году мы провели оценку и сдали в аренду 4 тыс. км сетей компании "Газпром газораспределение Дагестана". В ближайшее время также планируем заключение договора с газораспределительной компанией на сдачу в аренду 7,5 тыс. км сетей. Оставшиеся сети принадлежат муниципальным образованиям и иным собственникам, поэтому мы планируем с ними также поделиться опытом сдачи в аренду, чтобы они могли применить его на своих территориях", - сообщил Эминов.

Размер арендной платы подписанного договора в 2021 году с газораспределительной компанией, по словам руководителя министерства, составил 153, 5 млн рублей. Таким образом, после регистрации в Минюсте тарифа на транспортировку газа по газораспределительным сетям ООО "Газпром газораспределение Дагестана", указанные средства ежегодно будут поступать в бюджет региона.

Ранее сообщалось, что компания "Газпром газификация" определена единым оператором новой концепции газификации Дагестана, которая позволит ускорить темпы подачи газа в населенные пункты региона. В 2020 году между правительством республики и ПАО "Газпром" подписана программа развития газоснабжения и газификации республики Дагестан на период 2021-2025 годов с объемом инвестиций на газопроводы-отводы и газораспределительные станции - 1,6 млрд рублей, межпоселковые сети - 11,5 млрд рублей и строительство внутрипоселковых газопроводов - 666 млн рублей. В результате более 41 тыс. домовладений в 193 населенных пунктах республики получат возможность подключения к природному газу.

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