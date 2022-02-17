Вывоз обработанной древесины из Сибири в Китай в 2021 году снизился на 12%

НОВОСИБИРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Экспорт обработанных лесоматериалов из регионов Сибирского федерального округа (СФО) в Китай, который является одним из основных торговых стран-партнеров для регионов Сибири, по итогам 2021 года снизился на 12%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

"Вывоз лесоматериалов обработанных в Китай уменьшился в физическом объеме на 12% и вырос в стоимостном объеме на 21,4% (доля Китая в стоимостном объеме экспорта лесоматериалов обработанных - 58,5%)", - сообщили в пресс-службе.

При этом значительно вырос в физическом и стоимостном объемах вывоз обработанного леса в Японию (на 3,3 и 44,6% соответственно), Республику Корея (на 140 и 270%), Таджикистан (на 21 и 110%), Казахстан (на 25 и 80%), Ливан (на 60 и 180%).

С января 2022 года в России ограничен вывоз необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. Она может вывозиться только через два железнодорожных пункта пропуска: Люття (Республика Карелия) и Хасан (Приморский край). Также повышен ряд экспортных пошлин с целью стимулировать глубокую переработку леса и содействовать декриминализации лесной отрасли.

СФО традиционно занимает лидирующие позиции в российском экспорте леса. Китай является одним из основных экспортных партнеров сибирских регионов по вывозу этой продукции. При этом нелегально заготовленный лес из Сибири тоже чаще всего уходит в Китай. Летом 2021 года вступило в действие постановление правительства РФ, согласно которому на часть лесоматериалов введены вывозные таможенные пошлины.