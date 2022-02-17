Глава Минфина США признала, что санкции против Москвы будут иметь "глобальные последствия"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что санкции против России в случае гипотетического вторжения на Украину будут иметь "глобальные последствия".

"Очевидно, что мы хотим, чтобы [санкции] влияли главным образом на Россию. Однако мы признаем, что эти санкции будут иметь и глобальные последствия", - заявила Йеллен в среду в интервью агентству Agence France-Presse (AFP). Глава Минфина США также уточнила, что при содействии европейских партнеров готовится "пакет санкций", направленный против людей и компаний в финансовом секторе, а также, вероятнее всего, затрагивающий "контроль над экспортом".

При этом Йеллен также упомянула опасения, связанные с возможным влиянием санкций на энергетические рынки, учитывая важную роль России как поставщика нефти и газа. По ее словам, Вашингтон работает со своими союзниками, чтобы "как можно лучше" защитить их от возможных последствий.

При этом, комментируя предстоящую поездку вице-президента США Камалы Харрис на Мюнхенскую конференцию по безопасности, министр заявила, что никаких конкретных американских предложений, призванных смягчить для Евросоюза последствия возможного введения Западом новых санкций в отношении России, не подготовлено.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.