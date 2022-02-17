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Количество введенных в эксплуатацию "зеленых" авто на Хайнане в январе выросло на 571%

В январе количество автомобилей на альтернативных источниках энергии превысило 9,27 тыс.

ХАЙКОУ /Китай/, 17 февраля. /ТАСС/. Общее число введенных в эксплуатацию на дорогах провинции Хайнань автомобилей на альтернативных источниках энергии в январе превысило 9,27 тыс., что на 571% больше показателя за аналогичный период 2021 года. Такие данные публикует газета Hăinán Rìbào.

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За 2021 год, согласно официальным данным, в эксплуатацию на Хайнане было введено 58,7 тыс. авто на альтернативных источниках энергии, а их доля от общего числа автомобилей в провинции достигла 7,2%. К автомобилям на альтернативных источниках энергии в Китае относят электромобили, авто с гибридными двигателями, а также движками, работающими на водородных топливных элементах.

Таким образом, с учетом января число таких транспортных средств в провинции превысило 130 тыс. единиц, что почти в два раза больше, чем год назад. По темпам внедрения таких автомобилей Хайнань занимает в Китае первое место.

Хайнань - первая провинция Китая, объявившая о планах к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в целях борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты местной экологии. Для этого правительство поощряет покупку населением автомобилей на альтернативных источниках энергии, а также развивает необходимую для них инфраструктуру. В провинции действует политика субсидирования покупок частными лицами таких транспортных средств.

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