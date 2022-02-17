Студотрядам на обучение молодежи в 2022 году выделят около 250 млн рублей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство России выделит около 250 млн рублей студенческим отрядам на бесплатное обучение молодых людей в 2022 году, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Чернышенко отметил, что "Российские студенческие отряды" (РСО) - одна из самых масштабных молодежных организаций в РФ, сегодня в стране действуют более 3,5 тыс. студотрядов, которые занимаются профориентацией молодежи, помогают реализовывать важные для страны проекты. Правительство поддерживает активистов, ежегодно предоставляя гранты на прохождение дополнительной профессиональной подготовки. На специальных курсах молодые люди приобретают практические навыки, которые позволяют им в каникулы устроиться на работу в компании, детские лагеря, больницы, поликлиники и так далее.

"В 2021 году обучение на курсах прошли более 3 700 стройотрядовцев. На это было выделено 49 млн рублей. В этом году на эти цели планируем направить около 250 млн рублей. Бесплатную подготовку смогут пройти 35 тыс. человек", - заявил Чернышенко. Он также с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым поздравил студентов с Днем российских студенческих отрядов, который был учрежден указом президента Владимира Путина в 2015 году и ежегодно отмечается 17 февраля.

Фальков добавил, что Минобрнауки каждый год составляет рейтинг региональных студотрядов. В 2021 году в топ-10 вошли Пермское, Татарстанское, Алтайское, Новосибирское, Омское, Крымское, Архангельское, Воронежское, Челябинское и Ростовское отделения РСО.

"Минобрнауки России тесно взаимодействует со студенческими отрядами и ежегодно реализует программу по содействию занятости студентов и выпускников на летний период в студенческих отрядах. В 2021 году 100 тыс. человек трудились в медицинских учреждениях, педагогических и сельскохозяйственных отрядах, на всероссийских и межрегиональных студенческих стройках. В трудовом семестре 2022 года студенческие отряды могут пополнить уже более 150 тыс. бойцов", - рассказал Фальков.

Министр отметил, что участники студотрядов помогли состояться саммиту АТЭС во Владивостоке, зимней Олимпиаде в Сочи, обновлению космодромов Плесецк и Восточный.