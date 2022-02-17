Бизнес просит не отменять квоты на закупку госкомпаниями инновационной продукции у МСП

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. "Опора России" просит Министерство экономического развития России не поддерживать проект постановления кабмина, которым предложено освободить госкомпании от обязанности соблюдать квоту закупок высокотехнологичной продукции у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и по спецторгам. Об этом говорится в письме президента бизнес-объединения Александра Калинина главе Минэкономразвития Максиму Решетникову (есть в распоряжении ТАСС).

"Прошу вас не поддерживать проект постановления правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. №1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", - сообщается в письме. В пресс-службе Минэкономразвития России ТАСС подтвердили получение письма, уточнив, что его рассматривает отраслевой департамент.

По данным делового объединения, соответствующий документ разработал Минтранс. Проект постановления предусматривает "освобождение государственных компаний, созданных на основании федерального закона, и их дочерних обществ от выполнения квот закупок у субъектов МСП в части закупок инновационной, высокотехнологичной продукции, а также при проведении закупок исключительно среди субъектов МСП", говорится в письме.

"Опора России" не поддерживает принятие проекта постановления, предусматривающего указанные положения, поскольку такое изменение регулирования, на наш взгляд, содержит существенные риски недостижения целей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", прежде всего в части повышения объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства", - указывает бизнес-объединение.

Деловое объединение опасается, что изъятие данной категории юрлиц из сферы обязательных закупок у малого и среднего бизнеса ограничит доступ МСП к значительному рынку сбыта. Это противоречит поручениям президента РФ Владимира Путина об увеличении совокупного годового объема закупок у малых и средних предпринимателей и о развитии этого сегмента экономики в целом, считают в "Опоре России".

С 2022 года доля обязательных закупок у МСП для крупнейших компаний с госучастием выросла до 25%. Годовой объем закупок по спецторгам, участвовать в которых может только малый и средний бизнес, вырос до 20%. Годовой объем закупки инновационной продукции у МСП определяется увеличением на 5% совокупной стоимости договоров на приобретение такой продукции за год, предшествующий отчетному. Он не должен превышать 5% совокупной стоимости всех договоров за отчетный год.