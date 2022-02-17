Хайнань отменил пошлины на импорт некоторых видов оборудования для индустрии развлечений

Как уточняется в заявлении ведомства, в список товаров, освобожденных от таможенных сборов, попали машины для катания на аттракционах, в том числе на американских горках, а также комплектующие к каруселям, спортивные симуляторы и приспособления для аквапарков. Новые меры касаются импортеров, зарегистрированных в провинции и использующих вышеперечисленную продукцию в сфере услуг.

Кроме того, компании, ввозящие на остров из-за рубежа указанное оборудование, освобождаются от НДС и потребительского налога на иностранную продукцию. Предполагается, что данные меры ускорят формирование Хайнаньского порта свободной торговли и будут способствовать повышению конкурентоспособности местной индустрии развлечений.

Список освобожденных от налогов и пошлин товаров с указанием кодов внешнеэкономической деятельности опубликован на сайте китайского Минфина. Восемь пунктов номенклатуры, фигурирующих в нем, охватывают широкой перечень продукции, периодически закупаемой для парков культуры и отдыха, различных туристических объектов.

Постепенное снятие торговых барьеров

С 1 декабря 2020 года Хайнань обнулил пошлины на широкий перечень товаров, используемых в производстве и в сфере услуг, - от сельскохозяйственной продукции до сжиженного природного газа, комплектующих к самолетам и вертолетам. Удовлетворяющие требованиям компании-импортеры получили возможность без уплаты взносов ввозить на остров продукцию, относящуюся к 169 пунктам таможенной номенклатуры. В перечень грузов, освобожденных от налогов, попали рожь, ячмень, овес, гречка, а также подсолнечные семечки, углеводороды и химическое сырье, различные виды древесины, лодочные моторы, детали от катеров и яхт, радарное и аэрокосмическое оборудование.

В марте прошлого года правительство Китая объявило об отмене пошлин на средства технического оснащения, ввозимые на Хайнань для применения в инфраструктурном строительстве, в обрабатывающей промышленности, в научно-исследовательской деятельности, в логистике, в туризме, в области здравоохранения, а также при проведении инспекционных и ремонтных работ. Данные меры распространяются как на станки, машины, приборы и прочие приспособления, так и на комплектующие к ним.