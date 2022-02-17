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Белоруссия на полгода ввела лицензирование на вывоз белого сахара

Лицензированию подлежит вывоз сахара за пределы таможенной территории ЕАЭС из республики в государства, не являющиеся государствами - членами ЕАЭС

МИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство Белоруссии ввело на шесть месяцев лицензирование на вывоз белого сахара за пределы страны. Это предусмотрено постановлением Совета министров, опубликованном в четверг на национальном правовом интернет-портале.

"Установить, что по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по согласованию с Белорусским государственным концерном пищевой промышленности "Белгоспищепром", осуществляется вывоз за пределы Республики Беларусь в государства - члены Евразийского экономического союза сахара белого кристаллического вне зависимости от страны происхождения", - отмечается в документе.

В соответствии с документом, также лицензированию подлежит вывоз сахара за пределы таможенной территории ЕАЭС из Белоруссии в государства, не являющиеся государствами - членами ЕАЭС.

Ранее правительство Белоруссии ввело лицензирование экспорта лука, яблок и капусты.

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