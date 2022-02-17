На Дальнем Востоке почти в три раза снизилось число задержанных грузовых поездов

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля. /ТАСС/. Число задержанных грузовых поездов на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД), движение которых было осложнено из-за сильных циклонов в конце 2021 года, снизилось почти в три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе ДВЖД.

Там уточнили, что продвижение поездов в направлении портов Дальнего Востока было осложнено из-за снижения выгрузки на стороне грузополучателей во время сильных циклонов в конце прошлого года. Из-за неблагоприятных погодных условий выгрузка в морских терминалах Находкинского узла в декабре составляла 59% от перерабатывающей способности, Владивостокского - 65%. Это привело к скоплению грузовых составов на ключевых направлениях к тихоокеанскому побережью.

"В январе уже наблюдалась положительная динамика: плановые показатели выгрузки на крупнейших терминалах выполнялись. Поездная обстановка постепенно приходит в норму. Количество отставленных от движения поездов сокращается. В неблагоприятные дни свыше 100 грузовых поездов находились отставленными от движения, сейчас с просроченным сроком доставки 35 грузовых поездов", - сообщили в пресс-службе.

О пассажирском движении

Там добавили, что напряженная обстановка повлияла и на пассажирское движение. Так, в отдельные сутки в декабре-январе фиксировались задержки поездов дальнего и пригородного сообщений. При этом их пропуск осуществлялся с максимальным приоритетом.

"Дальневосточной железной дорогой предпринимаются все меры для нормализации ситуации. С грузополучателями налажен конструктивный диалог, предложены варианты по очередности подачи вагонов под выгрузку, применяется гибкая диспетчеризация. Отдельно ведется работа с клиентами по правильной подготовке сыпучих грузов к отправке для исключения случаев смерзания", - уточнили в пресс-службе ДВЖД.

В декабре 2021 года РЖД сообщали, что холдинг вынужден вводить ограничения на погрузку нефтяных грузов из-за заторов в портах. В компании отмечали, что, несмотря на улучшение ситуации с выгрузкой нефтяных грузов в портах, ряд острых проблем сохраняется. При этом погодные условия осложнили работу всех морских портов: на Северо-Западе, Юге и на Дальнем Востоке.

В начале января в официальном Telegram-канале холдинга сообщалось, что "Российские железные дороги" в январе ввели вынужденные ограничения на погрузку в некоторых морских терминалах и припортовых нефтебазах из-за образовавшихся заторов. Так, пришлось ввести 17 ограничений на погрузку в адреса отдельных операторов морских терминалов и припортовых нефтебаз из-за того, что в очередях на выгрузку к ним скопилось слишком много поездов, эта ситуация касалась и Дальнего Востока.