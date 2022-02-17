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РНКБ получил заявки на льготное кредитование гостиничной сферы на 50 млрд рублей

Банк уже заключил договоры на выдачу данных кредитов на сумму около 10 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Крупнейший банк Крыма - РНКБ - принял предварительные заявки на проектное и инвестиционное финансирование предприятий рекреационно-курортной отрасли на общую сумму более 50 млрд рублей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе банка.

"Банк РНКБ принял предварительные заявки на проектное и инвестиционное финансирование предприятий рекреационно-курортной отрасли на общую сумму более 50 млрд рублей. Банком уже подписаны договоры на выдачу льготных кредитов на сумму около 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В августе 2021 года РНКБ стал уполномоченным банком для выдачи кредитов по льготной ставке для реализации инвестиционных проектов в сфере внутреннего и въездного туризма. В соответствии с постановлением правительства РФ банк осуществляет льготное кредитование компаний, которые инвестируют в сферу гостиничного бизнеса, по ставке от 3% до 5% годовых.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, программа позволяет усилить темпы развития отрасли в части создания крупных санаторно-курортных и гостиничных комплексов, которые становятся градообразующими, создают большое количество рабочих мест и способствуют синергетическому эффекту в экономике, так как вовлекают до 50 смежных отраслей.

Как отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, в целом в рамках программы в 2021 году уже было одобрено кредитов на 23 млрд рублей, первые транши получены инвесторами и уже ведется проектно-изыскательская работа и реконструкция некоторых гостиничных комплексов, общая номерная мощность которых после проведения строительства и реконструкции должна составить более 3,5 тыс. номеров.

"РНКБ является активным участником государственных программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса, благодаря которым развивается экономика в регионах присутствия банка. Заявки на 50 млрд рублей были приняты банком менее чем за полгода, и благодаря плодотворному взаимодействию всех участников процесса кредитования рекреационно-туристическая сфера Крыма выйдет на новый уровень качества", - отмечает председатель правления РНКБ Михаил Якунин, его слова приводятся в сообщении.

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РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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