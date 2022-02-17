ФАС проанализирует ситуацию с ростом цен на отопление для населения

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует появившуюся информацию об удорожании отопления для граждан в части соответствия антимонопольному и тарифному законодательству, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Ведомство проведет анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства", - говорится в сообщении.

Если, по мнению гражданина, цена в итоговой квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) завышена из-за неправильных расчетов, ему следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию, отметили в ФАС.

Согласно Жилищному кодексу РФ, конечные тарифы на ЖКУ рассчитывают и утверждают региональные органы власти. Правительство РФ со своей стороны определяет размер индекса платы граждан за коммунальные услуги "в полном соответствии с социальной направленностью государственной тарифной политики", подчеркнули в пресс-службе.

С 2013 года коммунальные тарифы в России индексируются раз в год с 1 июля, чтобы сдерживать инфляцию. По данным ФАС, в 2021 году изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля не превысило 3,1%, на обращение с твердыми коммунальными отходами - на 1,9%, что соответствует параметрам, утвержденным правительством.

Квитанция за услуги ЖКХ разделена на две части: жилищные и коммунальные услуги. К жилищным относится, в том числе, содержание дома, то есть ремонт, и поддержание чистоты в нем. Коммунальные услуги включают отопление, электро-, водо- и газоснабжение.