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FT: Великобритания намерена отменить программу "золотых виз"

Депутат от Лейбористской партии Крис Брайант считает, что эти визы для инвесторов первого уровня были "позолоченным приглашением для отмывания денег"

ТАСС, 17 февраля. Великобритания готовится отменить режим так называемых золотых виз в течение нескольких недель на фоне призывов остановить приток "грязных денег" в страну. Об этом пишет в среду газета Financial Times со ссылкой на источники.

В окружении министра внутренних дел Прити Пател заявили, что она стремится отменить данный режим из-за опасений, что существующая система может быть использована теми, кто занимается отмыванием незаконных средств. "Эти визы для инвесторов первого уровня были позолоченным приглашением для отмывания денег в Великобритании", - считает Крис Брайант, депутат от Лейбористской партии, который входит в специальный комитет по иностранным делам Палаты общин.

В 2018 году бывший министр внутренних дел Эмбер Радд попросила чиновников пересмотреть основания, на которых более 700 богатых россиян получили разрешение поселиться в Великобритании в соответствии с этой схемой. После нескольких лет задержки правительство обязалось опубликовать свои выводы до апреля.

В британском министерстве внутренних дел подчеркнули: "Мы реформировали визовый маршрут уровня 1 в 2015 и в 2019 годах для борьбы с грязными деньгами, и мы не исключали внесения дальнейших изменений".

С 2019 года соискателям британской визы инвестора категории Tier 1 необходимо было подтвердить, что они по крайней мере два года распоряжаются средствами объемом более 2 млн ($2,71 млн). К тому же претенденты на так называемые золотые визы, которые впоследствии дают право на получение постоянного вида на жительство, а затем и британского паспорта по упрощенной процедуре, должны вкладывать средства в развитие британского бизнеса. При этом инвестирующие в ценные бумаги такую визу получить не смогут.

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