На Камчатке построят подъездные пути к 400 участкам на дальневосточных гектарах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 февраля. /ТАСС/. Подъездные пути к 400 участкам, расположенным на "дальневосточных гектарах", построят на Камчатке в 2022 году за счет средств федерального бюджета, написал в Telegram-канале глава региона Владимир Солодов.

"В этом году на Камчатке построят подъездные пути к 400 участкам, которые осваивают в рамках "Дальневосточного гектара". Получил поддержку Юрия Петровича Трутнева в части выделения федеральных средств на эти работы. Кстати, уже 140 пользователей дальневосточных гектаров, по которым истек пятилетний срок использования, оформлены в собственность", - написал губернатор.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал Камчатку "отличным местом для запуска интересных проектов, в том числе на территории "дальневосточных гектаров". Получатели земли строят на выбранных участках туристические объекты, этнокультурные центры, занимаются сельским хозяйством и животноводством. Сейчас в Камчатском крае подано более 5 тыс. заявлений о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование по программе "Дальневосточный гектар", и большинство из них нуждается в строительстве прилегающей инфраструктуры.

Программа "Дальневосточный гектар", которая позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке, действует с 2016 года. По мнению вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, она стимулирует создание 108 новых населенных пунктов на Дальнем Востоке.