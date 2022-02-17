Свыше 200 магазинов duty free примут участие в потребительской выставке на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 17 февраля. /ТАСС/. China Duty Free Group ("Чайна дьюти фри груп", CDFG) принимает активное участие в организации и работе Китайской международной выставки потребительских товаров, которая пройдет в провинции Хайнань (Южный Китай) в апреле. Как сообщил информационный портал "Наньхайван", CDFG организует для участия в выставке свыше 200 магазинов беспошлинной торговли.

Как указывается в материале, на мероприятии CDFG выступит в качестве одного из организаторов Всемирной конференции беспошлинной торговли и розничной торговли в сфере туризма, а также Форума по устойчивому потреблению.

Кроме того, группа организует свыше 200 магазинов duty free, а также специалистов по закупкам для участия в выставке: установления контактов и ведения переговоров с глобальными брендами, продвижения закупочной деятельности.

Вторая Китайская международная выставка потребительских товаров пройдет в городе Хайкоу (административный центр Хайнаня) с 12 по 16 апреля. Площадь экспозиции превысит 100 тыс. кв. м.

Первая Китайская международная выставка потребительских товаров прошла 7-10 мая 2021 года в Хайнаньском международном выставочном центре в Хайкоу, в ней участвовали представители 70 стран и регионов, свыше 2,6 тыс. премиальных брендов и более 1,5 тыс. компаний. Мероприятие привлекло около 240 тыс. посетителей.