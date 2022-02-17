OR Group начинает реструктуризацию долга

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Группа компаний OR Group (ранее - "Обувь России") приступила к реструктуризации задолженности, говорится в сообщении компании.

3 февраля OR Group объявила о фактическом дефолте по биржевым облигациям серии БО-07 в объеме 592 млн рублей, эмитентом которых являлось ООО "ОР" - дочерняя компания ПАО "ОРГ".

"OR Group привлекла Proxima Capital Group в качестве консультанта по комплексной реструктуризации долгового портфеля Группы", - говорится в сообщении.

Реструктуризация задолженности позволит получить более длительную отсрочку по выплате основного долга и высвободить ресурсы на операционную деятельность. За это время в части торгового бизнеса у компании будет возможность завершить трансформацию бизнес-модели и вывести бизнес на планируемые операционные и финансовые показатели. Or Group будет усиливать микрофинансовое направление, которое представлено ММК "Арифметика". Эта дочерняя компания является ликвидным активом, формирует положительный денежный поток, отмечают в компании.

Проект по реструктуризации предусматривает пролонгацию действующих кредитных линий группы и разработку вариантов по изменению условий погашения облигационных займов ООО "ОР". На данный момент в обращении на Московской бирже находится восемь торгующихся выпусков облигаций, общий объем в обращении с учетом прошедших оферт и амортизаций составляет 4,75 млрд руб. Основными банками - кредиторами группы являются ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк, добавляется в материале.

Несмотря на диверсификацию бизнеса и развитие нескольких направлений, группа пострадала от последствий пандемии коронавируса, которые привели к значительным изменениям на рынке ретейла, падению трафика в офлайн-рознице, переориентации аудитории на онлайн-каналы продаж и снижению покупательской способности населения. Так, консолидированная неаудированная выручка OR Group по итогам 2021 года уменьшилась на 21%. Компания запустила программу трансформации бизнес-модели в конце 2019 года - начале 2020 года, однако реализация проекта не завершена и требуется еще два-три года, чтобы достичь плановых показателей, отмечается в материале.

Реструктуризация задолженности позволит получить более длительную отсрочку по выплате основного долга и высвободить ресурсы на операционную деятельность. За это время в части торгового бизнеса у компании будет возможность завершить трансформацию бизнес-модели и вывести бизнес на планируемые операционные и финансовые показатели. OR Group будет усиливать микрофинансовое направление, которое представлено ММК "Арифметика". Эта дочерняя компания является ликвидным активом, формирует положительный денежный поток, отмечают в компании.

О компании

OR Group - торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей более 730 объектов в более 300 городах России.

В соответствии с аудированными финансовыми результатами группы по МСФО, в 2020 году выручка составила 10,8 млрд руб., чистая прибыль - 0,6 млрд руб., EBITDA - 2,3 млрд руб.