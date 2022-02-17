"Яндекс" запустил поиск товаров с самыми низкими ценами

МОСКВА, 17 февраля./ТАСС/. "Яндекс" запустил функцию поиска товаров с самыми низкими ценами в своем поисковике и голосовом помощнике "Алиса", сообщили в пресс-службе компании.

"В поиске "Яндекса" теперь легко узнать, где можно выгодно купить нужную вещь. Достаточно задать вопрос в поисковой строке или спросить "Алису" в приложении "Яндекс", где дешевле тот или иной товар", - отметили в компании.

Также в поиске по товарам появилась отметка "Лучшая цена". "Яндекс" покажет ее, если решит, что в интернете не удастся найти товар по более низкой цене. Компания собирает данные о ценах в магазинах и маркетплейсах, которые известны поисковику - они отображаются в единой карточке товара. Если человек уже выбрал конкретную вещь, то он может сразу увидеть, сколько она в разных магазинах, и выбрать самый выгодный вариант. Данные о ценах обновляются несколько раз в день, поэтому пользователь сможет отслеживать скидки и актуальные предложения, пояснили в "Яндексе".