{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Яндекс" запустил поиск товаров с самыми низкими ценами

"Достаточно задать вопрос в поисковой строке или спросить "Алису", где дешевле тот или иной товар", - отметили в компании

МОСКВА, 17 февраля./ТАСС/. "Яндекс" запустил функцию поиска товаров с самыми низкими ценами в своем поисковике и голосовом помощнике "Алиса", сообщили в пресс-службе компании.

"В поиске "Яндекса" теперь легко узнать, где можно выгодно купить нужную вещь. Достаточно задать вопрос в поисковой строке или спросить "Алису" в приложении "Яндекс", где дешевле тот или иной товар", - отметили в компании.

Также в поиске по товарам появилась отметка "Лучшая цена". "Яндекс" покажет ее, если решит, что в интернете не удастся найти товар по более низкой цене. Компания собирает данные о ценах в магазинах и маркетплейсах, которые известны поисковику - они отображаются в единой карточке товара. Если человек уже выбрал конкретную вещь, то он может сразу увидеть, сколько она в разных магазинах, и выбрать самый выгодный вариант. Данные о ценах обновляются несколько раз в день, поэтому пользователь сможет отслеживать скидки и актуальные предложения, пояснили в "Яндексе".

Теги
Россия
Основная сессия на российском рынке акций открылась снижением ведущих индексов
По данным торговой площадки на 10:00 мск, долларовый индекс РТС снижался на 1,56% и находился на уровне 1 500,73 пункта
Читать полностью