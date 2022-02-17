Рогозин: оборудование "Союза" на Куру под пилотируемые пуски сэкономит деньги Европе

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Дооборудование стартового комплекса "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане под пилотируемые пуски поможет европейским налогоплательщикам сэкономить миллиарды евро. Такое мнение выразил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"России и Европе важно найти новые сферы и направления для сотрудничества. Одним из таких проектов могло бы стать дооборудование стартового комплекса "Союз" во Французской Гвиане до пилотируемого уровня. <...> Это сэкономит европейским налогоплательщикам миллиарды евро и предоставит европейской космонавтике возможность быстро войти в клуб космических держав, обладающих всеми компетенциями в пилотируемых полетах", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По словам главы Роскосмоса, дооборудование старта даст европейским астронавтам возможность самостоятельно добираться до МКС. "Использование отработанного, надежнейшего пилотируемого корабля "Союз МС" с не менее надежной ракетой семейства "Союз-2" с французского космодрома в Куру европейским стартовым расчетом, обученным нашими специалистами, - по-моему, отличная идея", - отметил он.

В июне Рогозин во время пресс-конференции сообщил журналистам, что с французскими коллегами обсуждается возможность в рамках большого лунного проекта трансформировать стартовый комплекс "Союз-2", который находится в Гвианском космическом центре, под пилотируемые программы, в том числе для запуска кораблей в направлении китайской станции.

Ранее гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) Руслан Мухамеджанов в интервью ТАСС сообщил, что стартовому комплексу в случае пилотируемых пусков потребуется доработка мобильной башни обслуживания, создание инфраструктуры для размещения и предполетной подготовки космонавтов.

В свою очередь гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщал ТАСС, что доработка "Союза-СТ" под пилотируемые пуски, если РФ и Франция договорятся об использовании стартового комплекса "Союз" в Гвианском космическом центре (космодром Куру) в этих целях, не потребуется.