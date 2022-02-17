В Москве утвердили инвестиционную декларацию

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Москва утвердила инвестиционную декларацию в рамках реализации инициативы "Fast track для инвестиций в регионах" Министерства экономического развития РФ. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

"Москва остается самым инвестиционно привлекательным регионом страны, на долю столицы приходится почти 19% общероссийских вложений в основной капитал. Так, объем инвестиций только за три квартала 2021 года составил 2,5 трлн рублей, что на 21,9% превышает показатели аналогичного периода 2020 года. Благодаря внедрению декларации и иных мер федеральной инициативы мы рассчитываем, что к 2030 году капиталовложения в экономику города вырастут на 70% по сравнению с 2020 годом, когда они составили 3,8 трлн рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Декларация закрепляет инвестиционные обязательства Москвы, которые позволят обеспечить дальнейшее увеличение притока инвестиций. В частности, город обязуется сохранить условия реализации инвестиционных проектов на территории столицы, обеспечить конкурентное распределение ресурсов, предоставлять инвесторам различные преференции и распространять информацию о мерах господдержки.

"Сегодня в столице действует разветвленная система мер поддержки бизнеса. Например, активно инвестирующие предприятия со специальными статусами могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17-25%. В настоящее время 131 московская компания имеет право на различные льготы. Также преференции доступны инвесторам, локализовавшим производства на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Ее резиденты могут рассчитывать на налоговые и таможенные льготы", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Кроме того, в декларации отмечена важность развития в столице наукоемких и высокотехнологичных производств: микроэлектроники, авиационной и космической, фармацевтической и медицинской промышленности и других.

Инициатива "Fast track для инвестиций в регионах" предусматривает создание единой системы запуска и сопровождения инвестиционных проектов, предполагает внедрение в регионах инвестиционной карты и разработку механизма взаимодействия инвесторов и органов власти.