Кабмин утвердил положение о системе электронного документооборота для госслужб

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство России утвердило положение о государственной информационной системе "Типовое облачное решение системы электронного документооборота". Сервис будет внедрен в государственных и муниципальных ведомствах, сообщает в четверг пресс-служба кабмина.

"Правительство продолжает работу по развитию электронного документооборота в рамках госслужбы. Утверждено положение о государственной информационной системе "Типовое облачное решение системы электронного документооборота". Масштабное внедрение этого сервиса в государственных и муниципальных ведомствах и организациях будет способствовать обеспечению повышения качества и скорости оказания государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.

Системы электронного документооборота позволяют создавать, обрабатывать, пересылать, подписывать и хранить документы в цифровой форме без применения электронных носителей. Это позволяет автоматизировать многие рутинные процессы. В правительстве уточнили, что такие системы используют федеральные и региональные органы власти, но в муниципальных ведомствах и организациях они пока не внедрены. Для них в том числе и была разработана новая система, оператором которой является Минцифры. Подключение к ней бесплатное.

"Помимо обеспечения повышения качества и скорости оказания госуслуг, типовое облачное решение будет способствовать снижению трудовых, временных и материальных затрат ведомств и организаций-участников", - отметили в кабмине.