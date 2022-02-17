Минфин: принятый закон о донастройке режима САР позволит вывести РФ из "серого списка" ЕС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Принятый Госдумой закон о правилах и условиях приобретения российской организацией статуса международной холдинговой компании - резидента специального административного района (САР) исключает основания для внесения России в "серый список" Евросоюза (ЕС). Об этом журналистам сообщил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

"По результатам консультаций с ЕС российской стороной были подготовлены изменения в налоговый режим САР, чтобы привести его в соответствие требованиям ЕС к добросовестным налоговым практикам. Для ускорения донастройки режима САР изменения были внесены депутатскими поправками к законопроекту (№ 20492-8), что позволило оперативно принять их вчера в трех чтениях. Скорость внесения изменений обусловлена тем, что утверждение ЕС новых списков стран, в отношении которых выявлено несоответствие стандартам, планируется уже в конце февраля - начале марта 2022 года", - сказал замминистра.

"Указанные изменения являются результатом конструктивных переговоров со специалистами Еврокомиссии из Группы соответствия налогового законодательства стандартам ЕС под руководством госпожи Петковой. Мы уверены, что с учетом реализованных изменений в налоговом режиме САР более нет оснований для внесения России в "серый список" ЕС и благодарим коллег из Группы соответствия налогового законодательства стандартам ЕС за оперативное и профессиональное взаимодействие в работе по совершенствованию налогового режима САР", - добавил он.

По словам Сазанова, ранее Группа ЕС отмечала, что режим САР содержит риски создания нездоровой конкуренции в налоговой сфере. "Если не привести его в соответствие стандартам ЕС, Россия будет включена в список не сотрудничающих юрисдикций, так называемый черный список, что даст право странам применять к России защитные меры административного и правового характера", - подчеркнул замглавы Минфина РФ.

О законе

Госдума приняла 16 февраля сразу во втором и в третьем чтениях закон о донастройке режима САР. Нормы содержатся в поправках ко второму чтению правительственного закона об автоматизированной упрощенной системе налогообложения, который также был принят во втором и в третьем чтениях.

Принятые нормы, в частности, уточняют правила приобретения и утраты российской организацией статуса международной холдинговой компании, а также предусматривают условия применения международными холдинговыми компаниями пониженных налоговых ставок.

Сейчас законом предусмотрено, что провести редомициляцию (перерегистрацию) в рамках деофшоризациии российской экономики в специальных административных районах возможно только для компаний с иностранной юрисдикцией - в порядке редомициляции они приобретают статус международных холдинговых компаний. Согласно поправкам, российские компании также смогут получить этот статус, если компания создана до 1 января 2018 года и находится на момент подачи в налоговый орган заявления о получении статуса о международной холдинговой компании в одном из САР (остров Русский в Приморском крае или остров Октябрьский в Калининградской области).

Кроме того, компания должна подать в налоговый орган информацию о контролирующих лицах. Также предусмотрены дополнительные условия для контролирующих лиц организаций, условия, касающиеся обращения акций компании на бирже России или стран ОЭСР и другие. Поправки также прописывают условия потери статуса международной холдинговой компании.