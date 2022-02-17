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Google оштрафовали в РФ еще на 3,5 млн рублей

© AP Photo/Mark Lennihan

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Суд в Москве вынес очередной штраф компании Google за отказ удалить запрещенную в РФ информацию - на этот раз на сумму 3 млн 500 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Таганского районного суда.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы компания Google признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если такая обязанность предусмотрена законодательством). Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 500 000 рублей", - сказали в суде.

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