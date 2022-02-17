ТАСС, "2ГИС" и Лаборатория Касперского вошли в список самых привлекательных работодателей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Лидерами рейтинга работодателей от HeadHunter в 2021 году в категории крупных компаний численностью персонала от 1001 до 5000 человек стали ТАСС, "2ГИС" и "Лаборатория Касперского". Об этом свидетельствуют результаты ежегодного рейтинга работодателей России платформы онлайн-рекрутинга hh.ru среди почти 783 компаний со всей страны.

"Лидером рейтинга в категории крупных компаний (численностью персонала от 1001 до 5000 человек) стала IТ-компания из Новосибирска "2ГИС". Второе место заняла компания Bayer, третье - Huawei. "Зарубежнефть" за год совершила скачок с 39-го на четвертое место в рейтинге. Пятую строчку рейтинга получила "Лаборотория Касперского", шестую - Rambler&Co, седьмую - "НефтеТрансСервис", восьмую - SAP. Одним из новичков в этой категории стало информационное агентство России ТАСС, занявшее сразу девятое место рейтинга. Замыкает топ-10 Volvo Group", - говорится в аналитике.

Средние и небольшие компании

В десятке лучших работодателей из числа средних компаний Okko на первом месте, NVIDIA - второй год удерживается на второй строчке. Третье место у онлайн-кинотеатра IVI. Четвертое место заняла инжиниринговая компания Siemens, пятое - у Bosh, четвертое - Pfizer, седьмое - "СберМаркетинг", восьмое - Студия Артемия Лебедева, девятое - 1C-Битрикс. Замыкает топ ABBYY.

Также эксперты составили рейтинг небольших компаниий. Среди лучших работодателей со штатом от 101 до 250 человек лучшими признана сервисная и инжиниринговая компания GREEN. Второе место у хоккейного клуба СКА, третье - у DeLonghi LLC, четвертое - BSG Group. Пятерку замыкает Adventum.

"Рейтинг работодателей - это не "поле битвы" между столичными компаниями и HR-департаментами с многомиллионными бюджетами, это показатель открытости и включенности бизнеса и доверия со стороны людей. И конкурировать за кандидатов, а также за места в Рейтинге с каждым годом становится все сложнее: растет осознанность в отношении персонала, увеличивается количество компаний, перехватывающих друг у друга "знамя" лидера", - отметила директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая.

О рейтинге

Рейтинг формируется на основе трехстороннего анализа компаний-работодателей: готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя (40% от общей оценки), желание соискателей, опрошенных на сайте hh.ru, работать в компании (40% от общей оценки), данные HR-специалистов компании, на основе которых оценивается ее HR-функция (20% от общей оценки). Компании в рейтинге распределяются по категориям численности персонала.