Минкоммерции КНР назвало ошибочными утверждения властей США о "нерыночной стратегии" Китая

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Китайские власти считают ошибочными утверждения представителей правительства США, обвиняющих КНР в несправедливой конкуренции и проведении "нерыночной стратегии". Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн.

"Американская сторона наклеила на нашу страну ярлык "не ориентированного на рынок государства". Соединенные Штаты утверждают, что соответствующая стратегия и меры КНР противоречат принципам рыночной экономики и якобы приводят к несправедливой конкуренции, - сообщил он на брифинге. - Подобные суждения недостаточно учитывают международные торгово-экономические правила, они полностью противоречат реальным фактам".

Гао Фэн отметил, что Вашингтон ищет новые инструменты для ведения торговли. "Мы считаем, что США <...> должны учитывать правила Всемирной торговой организации и не пытаться под предлогом формирования новой стратегии принимать односторонние меры, опирающиеся на протекционизм и гегемонию", - добавил официальный представитель Минкоммерции.

Он в очередной раз выразил надежду на изменение позиции руководства Соединенных Штатов в отношении вопросов экономического сотрудничества с Китаем. Как подчеркнул Гао Фэн, Пекин стремится к нормализации китайско-американских отношений. "Это соответствует основополагающим интересам КНР и США, а также их народов, и отражает позицию международного сообщества", - подытожил чиновник.