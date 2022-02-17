Чернышенко: Россия ставит цель увеличить в 2,5 раза затраты на исследования к 2030 году

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Объем внутренних затрат на исследования и научные разработки в России планируется увеличить более чем в 2,5 раза к 2030 году, до около 3,5 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе брифинга в ТАСС.

"К 2030 году мы ставим цель, чтобы объем внутренних затрат на исследования и разработки вырос более чем в 2,5 раза и составил около 3,5 трлн рублей. Сейчас он составляет примерно 1,3 трлн рублей. И количество внебюджетных инвестиций в науку увеличится до 75%. Это важно, чтобы бизнес инвестировал в науку, чтобы исследования не были абстрактными, находили свое применение", - сказал Чернышенко.

Он добавил, что еще одна цель, которая ставится к 2030 году, - увеличение доли молодых ученых, которыми считаются ученые в возрасте до 39 лет, до более 50%. Сейчас, по данным вице-премьера, их доля составляет около 44%.