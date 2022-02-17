Комитет Думы по финрынку рассмотрит 3-х кандидатов в члены совета директоров ЦБ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании 22 февраля рассмотрит вопрос о включении в совет директоров Банка России заместителей председателей ЦБ Юрия Исаева, Филиппа Габунии и Алексея Заботкина. Об этом заявил на заседании думского комитета его председатель Анатолий Аксаков.

"22 февраля проведем очное заседание, вопрос - три кандидата в члены совета директоров ЦБ", - сказал Аксаков.

В совет директоров ЦБ входят 15 человек, в то том числе председатель Банка России. Члены совета директоров назначаются Госдумой сроком на пять лет по представлению председателя ЦБ, согласованному с президентом Российской Федерации.

В настоящее время Исаев, Габуния и Заботкин не входят в совет директоров ЦБ.