{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Комитет Думы по финрынку рассмотрит 3-х кандидатов в члены совета директоров ЦБ

В совет директоров регулятора входят 15 человек, в то том числе председатель Банка России

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании 22 февраля рассмотрит вопрос о включении в совет директоров Банка России заместителей председателей ЦБ Юрия Исаева, Филиппа Габунии и Алексея Заботкина. Об этом заявил на заседании думского комитета его председатель Анатолий Аксаков.

"22 февраля проведем очное заседание, вопрос - три кандидата в члены совета директоров ЦБ", - сказал Аксаков.

В совет директоров ЦБ входят 15 человек, в то том числе председатель Банка России. Члены совета директоров назначаются Госдумой сроком на пять лет по представлению председателя ЦБ, согласованному с президентом Российской Федерации.

В настоящее время Исаев, Габуния и Заботкин не входят в совет директоров ЦБ.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
На жилищные сертификаты для молодых ученых выделили около 260 млн рублей
В этом году количество жилищных сертификатов увеличится почти в три раза, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко
Читать полностью