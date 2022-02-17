Сборы налогов в бюджет России по Сибири выросли за год почти на 40%

НОВОСИБИРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Объемы налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ по Сибирскому федеральному округу (СФО) по итогам 2021 года выросли на 38,8% и превысили 2,5 трлн рублей. Больше всего - на 82% - увеличены сборы налогов на прибыль организаций, сообщили в четверг в пресс-службе аппарата полпреда по СФО Анатолия Серышева.

"За 2021 год в консолидированный бюджет РФ по Сибирскому федеральному округу поступило 2,57 трлн рублей, что на 38,8% больше, чем в 2020 году. Среди основных налогов на 82% увеличены поступления по налогу на прибыль организаций, на 58,6% - по налогу на добычу полезных ископаемых, на 19,1% - по налогу на добавленную стоимость, на 10,9% - по налогу на доходы физических лиц", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в целом поступления налоговых доходов в консолидированные бюджеты регионов Сибири составили по округу 1,33 трлн рублей (рост на 34,9%). При этом совокупная задолженность налогоплательщиков снизилась на 0,8% и составила 159,3 млрд рублей.