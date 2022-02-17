Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о получении €200 млн ссуды на городской транспорт

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады поддержали инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским проект закона о ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) с целью развития городского транспорта. Соответствующее решение принято в парламенте на заседании в четверг.

Ратифицированное соглашение "Городской общественный транспорт Украины II" предусматривает предоставление Украине ссуды в размере €200 млн. Как ранее сообщало Министерство финансов Украины, средства будут направлены на приобретение новых автобусов, троллейбусов, трамваев и вагонов метро, на строительство и модернизацию трамвайных и троллейбусных линий и другие работы в ряде городов страны. Ведомство сообщало, что подписание первых контрактов на поставку нового экологически безопасного общественного транспорта для городов Украины после ратификации соглашения может начаться в нынешнем году.

Проект "Городской общественный транспорт Украины ІІ" является продолжением совместного с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития проекта "Городской общественный транспорт Украины І", который с мая 2017 года уже реализуется в областных центрах Украины. В ноябре 2021 года в Минфине Украины сообщали, что за время реализации этого проекта были заключены контракты на поставку более 90 троллейбусов и более 40 трамвайных вагонов для городов страны.