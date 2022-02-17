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Минцифры представит первый пакет мер поддержки телеком-отрасли весной

Замглавы министерства Дмитрий Ким добавил, что на данный момент меры обсуждаются с отраслью

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минцифры РФ планирует представить первый пакет мер поддержки телеком-отрасли в марте - апреле 2022 года. Об этом заявил замглавы министерства Дмитрий Ким.

"Все делаем для того, чтобы в марте. Март-апрель", - отметил он.

Ким добавил, что на данный момент меры обсуждаются с отраслью. "Мы уже финализировали практически все меры. После того как обсудим финальные меры со всей отраслью, будем готовы вынести на комитет", - уточнил он.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что министерство совместно с телеком-отраслью разработало 10 инициатив, которые войдут в первый пакет мер поддержки.

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