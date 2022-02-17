Минкоммерции КНР выразило Индии озабоченность из-за блокировки мобильных приложений Китая

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Китайские власти выражают Индии серьезную обеспокоенность в связи с блокировкой на территории этой страны 54 мобильных приложений КНР. Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн.

"Индийская сторона предприняла ряд шагов по оказанию давления на китайские компании и их продукцию, - подчеркнул он на брифинге. - Тем самым были заметно ущемлены законные права предприятий КНР, в связи с чем мы выражаем серьезную обеспокоенность".

По словам Гао Фэна, атмосфера для бизнеса в Индии "вызывает все больше опасений у китайских и прочих иностранных инвесторов". Он также выразил надежду, что индийские власти предпримут меры и создадут "справедливые, прозрачные и недискриминирующие условия" для зарубежного капитала.

Как сообщила в понедельник газета The Economic Times, Министерство информации и по вопросам вещания Индии запретило 54 разработанных в Китае мобильных приложения, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности и конфиденциальности пользователей. По данным издания, ряд из них принадлежит таким крупным китайским технологическим компаниям, как Tencent, Alibaba и NetEase. На следующий день индийские власти организовали обыски в представительствах корпорации Huawei в городах Нью-Дели, Гуруграм и Бангалор.