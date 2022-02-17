Рада ратифицировала соглашение между Украиной и ЕС о совместном авиапространстве

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады поддержали проект закона о ратификации соглашения между Украиной и Европейским союзом и его государствами-членами о совместном авиапространстве. Соответствующее решение принято в парламенте на заседании в четверг.

Двустороннее соглашение об общем авиационном пространстве между ЕС и третьими странами - так называемое соглашение об открытом небе или "авиационный безвиз" - устанавливает общие стандарты безопасности и либерализирует рыночные отношения в сфере авиации. Документ предусматривает, что европейские компании без ограничений смогут летать в любые аэропорты Украины, а украинские авиаперевозчики - в любые аэропорты стран ЕС. При этом Украина обязуется придерживаться европейских стандартов авиабезопасности.

Переговоры о таком соглашении с Украиной завершились в 2013 году, но его подписание было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара. 12 октября 2021 года Украина и Европейский союз подписали соглашение в рамках проходящего в Киеве одноименного саммита. Комментируя тогда этот факт, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с утверждением о том, что благодаря "авиационному безвизу" Украина получит такие же возможности, правила и стандарты в области авиаперевозок, как и у государств - членов Евросоюза. Кроме того, по его словам, для украинцев соглашение откроет больше возможностей и направлений для путешествий.

Европейские авиакомпании еще перед подписанием соглашения заявляли о желании существенного расширения сотрудничества с Украиной, однако украинские авиаперевозчики выразили опасения, что "авиационный безвиз" может навредить отечественным перевозкам.