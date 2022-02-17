Объем инвестиций в добычу полезных ископаемых в Томской области сократился на 43%

ТОМСК, 17 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций в добычу полезных ископаемых в Томской области снизился по итогам 2021 года на 43% из-за сокращения сырья в регионе и изменения условий ОПЕК. При этом бюджет Томской области на 40% состоит из доходов от этой сферы, рассказал на пресс-конференции журналистам в четверг заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин.

"Произошло ожидаемое сокращение объема инвестиций в добычу полезных ископаемых - на 43%, или 6,2 млрд рублей в разведку и оснащение месторождений. Причины нам всем известны <…> ухудшение сырьевой базы, <…> сокращения, связанные с решением ОПЕК (о снижении добычи нефти - прим. ТАСС). Пока еще около 40% доходов бюджета формируется за счет (нефте- и газодобывающих - прим. ТАСС) компаний-инвесторов", - отметил Гурдин.

По его словам, добыча полезных ископаемых сократилась в регионе примерно на 10%. Повлиять на отток инвестиций тяжело, но переговоры с компаниями ведутся.

В Томской области находится 125 месторождения углеводородов, в том числе 105 - нефтяных, 20 - нефтегазоконденсатных и 10 - газоконденсатных.