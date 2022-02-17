Справедливая стоимость девелопера "Интеко" на начало этого года составляет 35,1 млрд руб.

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Аукцион по продаже девелоперской компании "Интеко" может быть возобновлен после урегулирования корпоративных споров, и едва ли это состоится в 2022 году. Об этом сообщил журналистам глава банка непрофильных активов "Траст" Александр Соколов.

"Мы сделали попытку выйти из этого актива в прошлом году, но корпоративный спор не дал этого сделать. Пока будут длиться судебные разбирательства, сложно говорить о сроках. "Интеко" будет двигаться по своей изначальной стратегии, которая подразумевала продажу в 2023 году. В наш план мы пока не закладываем сделку на текущий год", - отметил он.

По словам Соколова, справедливая стоимость "Интеко" по состоянию на начало 2022 года достигла 35,1 млрд рублей, на начало 2019 года она оценивалась в 0 рублей.